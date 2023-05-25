Новую школу начали строить в Нерчинске

Новую школу на 800 мест начали строить в Нерчинске. Об этом сообщили в Госинспекции региона.«В настоящее время подрядчик ООО «Сфера» ведет подготовительные работы на строительной площадке: огорожена территория, работает спецтехника для снятия почвенно-растительного слоя, устанавливаются временные здания и сооружения, дорожные знаки и знаки техники безопасности, выполняются геодезические работы, а также работы по обеспечению площадки строительства энергоснабжением, освещением, противопожарным инвентарем, средствами связи и сигнализации»,- рассказал заместитель начальника отдела по строительному надзору Павел Куклин.