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Ветеринар Лукоянова: существует пять мифов о кастрации животных

Ветеринар Лукоянова: существует пять мифов о кастрации животных

Многие владельцы домашних питомцев задаются вопросом: нужно ли кастрировать кота или собаку? Какие плюсы и минусы у операции, чем она отличается от стерилизации и как живут животные после процедуры – во Всемирный день кастрации домашних животных "Газета.

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