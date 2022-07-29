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Жена Варди проиграла дело о клевете против супруги Руни. Та обвиняла жену Джейми в сливе информации о ее личной жизни таблоиду

Жена Джейми Варди проиграла дело о клевете против супруги Уэйна Руни. В 2019 году Колин Руни обвинила Ребеку Варди в разглашении информации о ее личной жизни.

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