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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ковальчук о селекции «Шанхая»: «Работаем каждый день, кого-то стоит ждать уже в ближайшее время. У нас очень ограниченный состав, 2-3 человека в запасе»

Президент « Шанхай Дрэгонс » Илья Ковальчук допустил, что клуб подпишет еще одного игрока из Северной Америки.

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