Врач назвала основные отличия COVID-19 от ОРВИ и гриппа

Коронавирусная инфекция COVID-19 при легком течении может не отличаться симптомами от ОРВИ. При этом вирусы гриппа имеют более выраженную клиническую картину, рассказала «Известиям» 9 ноября врач-терапевт, врач-пульмонолог «СМ-Клиника» Оксана Чижонок.
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