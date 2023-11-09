Врач назвала основные отличия COVID-19 от ОРВИ и гриппа

Коронавирусная инфекция COVID-19 при легком течении может не отличаться симптомами от ОРВИ. При этом вирусы гриппа имеют более выраженную клиническую картину, рассказала «Известиям» 9 ноября врач-терапевт, врач-пульмонолог «СМ-Клиника» Оксана Чижонок.