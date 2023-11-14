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Неудачная провокация: Казаки отправили на дно Днепра баржу с бронированным буксиром ВСУ

Казаки из бригады "Дон" сообщили о том, что ВСУ проверяли их позиции или просто устроили провокацию.Баржа ВСУ с бронированным буксиром на Днепре подошла к позициям казаков из бригады "Дон", которые тут же открыли огонь, отправив судно на дно реки, разделяющей позиции армии России и Украины.

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