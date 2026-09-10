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На улицах Барнаула высадят почти тысячу деревьев этой осенью

На улицах Барнаула высадят почти тысячу деревьев этой осенью

В Барнауле с 15 сентября 2026 года начнется осенняя кампания по озеленению. Работы выполнит МБУ "Благоустройство и озеленение" Барнаула совместно с подрядной организацией, сообщает пресс-служба мэрии.

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