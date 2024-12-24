В Кремле рассказали о деталях разговора Путина и Фицо

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах в Кремле обсудили двусторонние отношения, которые пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии, и вопросы энергетики , разговор был обстоятельным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.