В Кремле рассказали о деталях разговора Путина и Фицо

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах в Кремле обсудили двусторонние отношения, которые пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии, и вопросы энергетики , разговор был обстоятельным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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