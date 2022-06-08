Недочетов нет: народные контролеры проверили, как идет строительство дамбы в Уссурийске

Недочетов нет: народные контролеры проверили, как идет строительство дамбы в Уссурийске

В Уссурийске продолжается подготовительный этап к реконструкции дамбы. Она будет защищать микрорайон Семь ветров от затоплений.

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