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Царьград

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Илон Маск хочет засудить компании, выступившие против его соцсети

Илон Маск хочет засудить компании, выступившие против его соцсети

Американский миллиардер пообещал "термоядерный иск" за отзыв рекламы на его платформеБизнесмен из США Илон Маск заявил о том, что его юристы готовят "термоядерный иск" против компаний, которые отказались от рекламы на его платформе X (ранее она называлась Twitter, заблокирована в России).

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