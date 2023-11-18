Илон Маск хочет засудить компании, выступившие против его соцсети

Американский миллиардер пообещал "термоядерный иск" за отзыв рекламы на его платформеБизнесмен из США Илон Маск заявил о том, что его юристы готовят "термоядерный иск" против компаний, которые отказались от рекламы на его платформе X (ранее она называлась Twitter, заблокирована в России).
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