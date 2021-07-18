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Европейские поддавки с Газпромом

Европейские поддавки с Газпромом

Едкий натр 2 Европа продолжает тупить/наступать на одни и те же грабли/стрелять себе в ногу.

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Галина Потапчик
Любой каприз за ваши деньги, а не деньги России!
Петр Шипилов
Дай-то Бог, чтоб так и было. Но беда в том, что наши реальные владельцы "народного достояния" все как на подбор, денежки прячут на Западе, дворцы, яхты и семьи там. Прижмут наших жуликов, а те сделают всё как "надо" Западу и США.
Александр Надоров
и уже делали... и не раз. но перед этим сколько громких криков о победах в телеке было)
Григорий Николенко
А что, газ для россиян в Сибири не нужен? В Чите попробуйте подышать зимой утром и вечером воздухом без печного дыма, который образуется в результате сгорания угля в домашних печках, котельных!
bianka Белая
Главное, чтобы не возобладала наша извечная доброта душевная- как же, мёрзнет " простой народ". Ну выполним европейские капризульки в очередной раз. Ну и что, что себе в убыток, ну и что, что не только благодарности не дождёмся, но нам ещё " санкций" подкинут за ещё какого- нибудь скрипаля, или джонса, или збышека....придумают что- нибудь
Альберт Волков
Перекачивать газ в Европу надо с коммерческой выгодой. Это аксиома свободного бизнеса, которой придерживается Европа. Хочет - пусть оплачивает транзит через Украину. А нам зачем лишнее посредническое звено...
Мария Mazurina
"Губа толще - брюхо тоньше" - старая русская пословица как нельзя лучше описывает сложившуюся ситуацию с российским газом и европейским снобизмом.
Альфред Зябликов
Нужно ли читать после того как всеведущий геополитик Бугагашечка назвал Украину маленькой европейской страной я не знаю?

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