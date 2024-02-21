Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Лавров прибыл в Бразилию, где состоится заседание глав МИД G20

Лавров прибыл в Бразилию, где состоится заседание глав МИД G20

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прилетел в Бразилию. Видео с прибытием главы российской дипломатии в своем Telegram-канале разместила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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