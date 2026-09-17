Сергей Аксенов призвал крымчан принять участие в выборах в Госдуму

С 18 по 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации IX созыва. Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к жителям региона с призывом не оставаться в стороне и воспользоваться своим правом голоса.
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