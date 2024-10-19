Опубликовано видео - якобы это северо-корейцы. 1,5 тыс. Уже на территории РФ

О том, что бойцы из Северной Кореи уже добрались до России, попеременно сообщают то украинские, то западные средства массовой информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ельцин Центру хотят добавить патриотизма: Артём Жога начал поход на либералов. Что говорят источники?
- Силовики хотят зачистить "места вербовки радикалов": В Москве ожидается масштабный рейд по "мигрантским клубам"
- Асмира кушала на уроке, а виноват учитель: скандал в Липецкой гимназии — учителя увольняют за замечание
Свежие комментарии