Ремонт автомобилей рекордно подорожает в России

Обслуживание и ремонт машины в 2026 году обойдутся ощутимо дороже. Такой прогноз корреспонденту озвучила Татьяна Овчинникова, которая руководит международной сетью автосервисов Fit Service.
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