Группировка 'Днепр' уничтожила 80 украинских боевиков за сутки

Подразделения "Днепр" нанесли удар по ВСУ, уничтожив до 80 бойцов, гаубицы и три склада боеприпасов в районах Орехова и Новоандреевки Запорожской области, а также Понятовки и Садового Херсонской области, сообщает Министерство обороны России.