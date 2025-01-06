Группировка 'Днепр' уничтожила 80 украинских боевиков за сутки

Подразделения "Днепр" нанесли удар по ВСУ, уничтожив до 80 бойцов, гаубицы и три склада боеприпасов в районах Орехова и Новоандреевки Запорожской области, а также Понятовки и Садового Херсонской области, сообщает Министерство обороны России.
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