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Группировка 'Днепр' уничтожила 80 украинских боевиков за сутки

Группировка 'Днепр' уничтожила 80 украинских боевиков за сутки

Подразделения "Днепр" нанесли удар по ВСУ, уничтожив до 80 бойцов, гаубицы и три склада боеприпасов в районах Орехова и Новоандреевки Запорожской области, а также Понятовки и Садового Херсонской области, сообщает Министерство обороны России.

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