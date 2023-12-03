Владимир Чебан: "Некоторые граждане Молдовы встроены в логистические цепочки  большого наркотрафика"

Некоторые граждане Молдовы встроены в логистические цепочки поставок наркотиков в рамках большого наркотрафика, поскольку, зная русский язык и, имея румынский паспорт, наряду с молдавским, могут проезжать свободно, как в Евросоюз, так и в Российскую Федерацию.