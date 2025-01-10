Гражданин Таджикистана получил руководящий пост в «правительстве» Сирии, захваченной террористами

Разыскиваемый у себя на родине за терроризм, наёмничество и т.д. Сайфиддин Таджибоев назначен командующим оперативным штабом в т.
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