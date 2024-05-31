Психолог Тимохин: выставка «Россия» укрепляет горизонтальные связи между жителями страны

МОСКВА, 31 мая, ФедералПресс. Студия ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия» представила новый формат эфиров «Знание о семейных ценностях», созданный совместно с экспертами Российского общества «Знание» и приуроченный к Году семьи.
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