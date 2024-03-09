«Приду посмотреть на ребят»: Константинова о турнире, с которого её сняли организаторы

Фигуристка поделилась, что хочет заснять свой номер на видео и выложить бесплатно. Фигуристка Станислава Константинова, которую в последний момент сняли с турнира, всё равно пришла в «Юбилейный», чтобы поддержать участников и посмотреть их выступления.