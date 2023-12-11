«Вашингтон» обыграл «Чикаго», Овечкин отдал голевой пас, но не забивает 10 матчей подряд

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» в гостях добился победы над «Чикаго» — 4:2. Переломным стал второй период, когда «Вашингтон» забросил три шайбы за семь минут и добился решающего преимущества – 3:1.
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