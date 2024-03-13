FT: Британия перестала быть значимым торговым центром из-за выхода из ЕС

Global Look Press/Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild Великобритания перестала быть значимым торговым центром после выхода из Евросоюза, Brexit затруднил инвестирования в британские предприятия, сообщает газета Financial Times со ссылкой на исполнительного директора международного биржевого оператора Intercontinental Exchange (ICE) Джеффри Спречера.
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