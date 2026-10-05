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"Пахнет плесенью". Подвал многоэтажки затопило горячей водой в Новосибирске

"Пахнет плесенью". Подвал многоэтажки затопило горячей водой в Новосибирске

Многочисленные работы бригад не дают результата Жители дома № 8/2 на улице Есенина в Новосибирске жалуются на ежегодные затопления подвала и постоянные раскопки во дворе.

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