Катастрофа под Суджей. Убиты генералы. ССО КНДР проигнорировали "приказ Герасимова". "Массовые потери" - многие не вернутся домой с Курщины

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Царьград

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Комментарии
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СЗ
Сергей Захаров
Всему заподу вплоть до американцев споляками и англичан французами можно за хохлов а корейцам за русских нельзя?
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9 час.

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