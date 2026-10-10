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Царьград

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Прокуратура открыла горячую линию для жертв атаки 185 БПЛА в Подмосковье

Прокуратура открыла горячую линию для жертв атаки 185 БПЛА в Подмосковье

Прокуратура Московской области запустила специальный телефонный канал для жителей, пострадавших от ночной атаки беспилотников, в ходе которой погибли два человека и девять пострадали.

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