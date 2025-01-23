3-5 случаев в год тоже трагедия: в Петербурге беременных отправят на экспертный скрининг

Каждая жительница Петербурга, вставшая на учет по беременности в женскую консультацию, теперь может пройти бесплатное обследование в одном из шести новых межрайонных кабинетов антенатальной охраны плода (КАОП).
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