В Госдуме предложили полностью запретить электросамокаты на тротуарах

Фракция ЛДПР выступила с инициативой полностью запретить движение электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности по тротуарам, а также обязать курьеров спешиваться на пешеходных переходах и в жилых зонах.
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