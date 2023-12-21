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Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам: главное

Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам: главное

В Москве говорили о стратегии развития страны на ближайшие годы. Базой для этого вновь станут национальные проекты, которые были запущены пять лет назад и помогли выстоять нашей экономике в условиях жестких санкций и попыток изолировать Россию.

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