ФОТО: Коллаж Царьграда На федеральном телеканале вышло очередное шоу, однако на этот раз оно посвящено весьма неожиданной теме.
Угнетённый таджик покоряет русское ТВ. Чей заказ?
Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Когда же это блядство закончится? - Никогда...
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13 час.
Романовская Марина
Почему нет названия этой программы? Может её и нет вовсе?
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6 час.
Леонид Руси
После того, что было в Крокус Сити... таджтки длянас... враги
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1 час.
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