20 знаменитых затерянных городов

Сколько всего на нашей планете существует затерянных городов, точно не знает никто. Но те, которые археологам удается обнаружить, неизменно вызывают огромный интерес, как у специалистов-историков, так и обычных любителей всего необычного.
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