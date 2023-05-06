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В России за прошедшие сутки выявили 4 281 случай заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было выявлено 4 281 случай заражения коронавирусом. Такую информацию публикует оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

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