В Екатеринбурге ищут парня и девушку, которые по выходным выносят товары из магазина «Жизньмарт» на Эльмаше, не оплачивая их.
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полиция такими вопросами не хочет заниматься Головняков много ,а на выходе пустой выхлоп