Лениво и с претензией: Сергей Лазарев высказался о вокале Люси Чеботиной

В новом выпуске шоу «Один в один» Алисе Мон пришлось примерить образ певицы Люси Чеботиной. Певица сразу предупредила, что вжиться в образ у нее не получится, поскольку Люся намного моложе и активно двигается на сцене.
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