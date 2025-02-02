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Мода и Шоу-бизнес

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Лениво и с претензией: Сергей Лазарев высказался о вокале Люси Чеботиной

Лениво и с претензией: Сергей Лазарев высказался о вокале Люси Чеботиной

В новом выпуске шоу «Один в один» Алисе Мон пришлось примерить образ певицы Люси Чеботиной. Певица сразу предупредила, что вжиться в образ у нее не получится, поскольку Люся намного моложе и активно двигается на сцене.

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