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«Шахтер» подаст в суд на ФИФА из-за разрешения на приостановку контрактов. Сумма иска – 50 млн евро

«Шахтер» подаст в суд на ФИФА и потребует компенсировать 50 млн евро. Как сообщает журналист Игорь Цыганык, клуб планирует подать в суд из-за правила ФИФА, позволяющего легионерам приостанавливать контракты с украинскими клубами на сезон-2022/23.

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