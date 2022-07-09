«Шахтер» подаст в суд на ФИФА из-за разрешения на приостановку контрактов. Сумма иска – 50 млн евро

«Шахтер» подаст в суд на ФИФА и потребует компенсировать 50 млн евро. Как сообщает журналист Игорь Цыганык, клуб планирует подать в суд из-за правила ФИФА, позволяющего легионерам приостанавливать контракты с украинскими клубами на сезон-2022/23.