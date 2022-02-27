ЦСКА обыграл «Спартак», Польша отказалась играть с Россией, Абрамович отдал «Челси», наши биатлонисты мимо Кубка мира, футбольная Европа призывает к миру и другие новости

«Зенит» вылетел из ЛЕ, «Барса» прошла «Наполи», финал ЛЧ заберут у Питера, перенос 2 матчей РПЛ, сборная Польши, Клэбо и Феттель не поедут в Россию, санкции против спонсоров клубов РПЛ и другие новости