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ЦСКА обыграл «Спартак», Польша отказалась играть с Россией, Абрамович отдал «Челси», наши биатлонисты мимо Кубка мира, футбольная Европа призывает к миру и другие новости

ЦСКА обыграл «Спартак», Польша отказалась играть с Россией, Абрамович отдал «Челси», наши биатлонисты мимо Кубка мира, футбольная Европа призывает к миру и другие новости

Доброе утро, друзья. Надеемся, для вас оно действительно доброе. Представляем вам традиционный дайджест новостей 🔽 1.

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