smi.today

2 769 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юпитер
    ХОХДОТЕРРОР НАЧАЛСЯ В ЕВРОПЕ!!!!😱Бывший депутат Ра...
  • Tatyana Fedotova
    Какое отношение Россия к этому зерну имеет? Предъявить ультиматум, что пусть вывозят, но российские войска  будут осу...Министр обороны Т...
  • Nikolay Stepanov
    А они тоже с нами церемонятся? Аж противно!Стамбульские пере...

13 июля стартуют выборы главы Консервативной партии Великобритании

13 июля стартуют выборы главы Консервативной партии Великобритании

Последний день остался у кандидатов для подачи заявления на участие в выборах на пост главы Консервативной партии Великобритании, 11 июля сообщил глава руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый «Комитет 1922») Грэм Брейди.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх