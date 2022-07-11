13 июля стартуют выборы главы Консервативной партии Великобритании

Последний день остался у кандидатов для подачи заявления на участие в выборах на пост главы Консервативной партии Великобритании, 11 июля сообщил глава руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый «Комитет 1922») Грэм Брейди.
Последний день остался у кандидатов для подачи заявления на участие в выборах на пост главы Консервативной партии Великобритании, 11 июля сообщил глава руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый «Комитет 1922») Грэм Брейди.
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