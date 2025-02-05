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Объем ФНБ за январь увеличился на 85,8 млрд рублей

Объем ФНБ за январь увеличился на 85,8 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России увеличился за январь 2025 года на 85,8 млрд рублей и достиг по состоянию на 1 февраля 11,965 трлн рублей (или 5,6% ВВП, прогнозируемого на 2024 год), что соответствует $122 092,3 млрд, следует из сообщения Минфина.

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