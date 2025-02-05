Объем ФНБ за январь увеличился на 85,8 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России увеличился за январь 2025 года на 85,8 млрд рублей и достиг по состоянию на 1 февраля 11,965 трлн рублей (или 5,6% ВВП, прогнозируемого на 2024 год), что соответствует $122 092,3 млрд, следует из сообщения Минфина.