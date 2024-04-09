В России могут запретить параллельный импорт электроники. Об этом просят отечественные производители

Консорциум АНО «Вычислительная техника» предложил исключить из перечня разрешенных для параллельного импорта товаров смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендовКак сообщают «Ведомости», эта идея вошла в перечень инициатив по продвижению российских товаров в рознице, направленный АНО «ВТ» в Минцифры.