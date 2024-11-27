В Ростовской области полицейские провели профилактические встречи в общеобразовательных учреждениях города

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних территориальных отделов полиции Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону провели профилактические мероприятия в образовательных учреждениях областного центра.
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