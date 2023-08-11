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«Репетиция перед шоу ». Трусова исполнила выброс в парном катании

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова показала тренировку в парном катании. Сейчас фигуристка находится в Пекине, где с 4 по 13 августа проходят ледовые шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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