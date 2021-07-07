Англия – Дания 07.07.2021, Евро-2020: результаты матча

Англия – Дания 2:1 (1:1, 0:0, 1:0, 0:00) Дата проведения 07 июля, 22:00, «Уэмбли», Лондон. Судья – Данни Маккели Голы: 0:1 – 30’ Дамсгор , 1:1 – 39’ Кьер (автогол) , 2:1 – 104’ Кейн.
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