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Патрушев отметил значимость поддержки государством производителей удобрений

Патрушев отметил значимость поддержки государством производителей удобрений

РИА Новости/Денис Абрамов Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев отметил значимость поддержки российских химических компаний, поскольку это поможет им экспортировать удобрения в достаточном объеме.

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