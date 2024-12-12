Патрушев отметил значимость поддержки государством производителей удобрений

РИА Новости/Денис Абрамов Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев отметил значимость поддержки российских химических компаний, поскольку это поможет им экспортировать удобрения в достаточном объеме.
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