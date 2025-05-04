Военнослужащий 382-го отдельного батальона морской пехоты 810-й отельной гвардейской бригады Черноморского флота группировки войск «Север» в боях за горналь в Курской области ликвидировал из стрелкового оружия девять бойцов ВСУ.
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