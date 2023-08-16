Театр абсурда

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Европейский хлам для Украины

Европейский хлам для Украины

  Киев получит потертые «Леопарды» и БПЛА от банкротов Наблюдая с тоской за тем, как российские силы крошат лучшую технику Запада, европейцы потихоньку сбывают на Украину хлам – небоеспособные или дефективные экземпляры, получая за их отгрузку финансовую компенсацию.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Что можно написать про упертых хохлов, дебилы бл...
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14 час.
Владимир Барышев
Не только хохлы дебилы, но и вся эта западная европейская  мерзота, во главе с дебильными америкосами
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13 час.

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