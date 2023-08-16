Европейский хлам для Украины

Киев получит потертые «Леопарды» и БПЛА от банкротов Наблюдая с тоской за тем, как российские силы крошат лучшую технику Запада, европейцы потихоньку сбывают на Украину хлам – небоеспособные или дефективные экземпляры, получая за их отгрузку финансовую компенсацию.