Киев получит потертые «Леопарды» и БПЛА от банкротов Наблюдая с тоской за тем, как российские силы крошат лучшую технику Запада, европейцы потихоньку сбывают на Украину хлам – небоеспособные или дефективные экземпляры, получая за их отгрузку финансовую компенсацию.
Европейский хлам для Украины
Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Что можно написать про упертых хохлов, дебилы бл...
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14 час.
Владимир Барышев
Не только хохлы дебилы, но и вся эта западная европейская мерзота, во главе с дебильными америкосами
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13 час.
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