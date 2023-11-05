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На Украине подтвердили гибель 20 боевиков ВСУ на построении в Запорожской области

На Украине подтвердили гибель 20 боевиков ВСУ на построении в Запорожской области

Два десятка украинских военных были уничтожены ракетным ударом в ходе церемонии награждения.Речь идёт о гибели военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады после удачного попадания ракеты "Искандер-М".

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