На Украине подтвердили гибель 20 боевиков ВСУ на построении в Запорожской области

Два десятка украинских военных были уничтожены ракетным ударом в ходе церемонии награждения.Речь идёт о гибели военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады после удачного попадания ракеты "Искандер-М".
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