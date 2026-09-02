Жителю Иванова продлили арест по делу о государственной измене

Его обвиняют в шпионаже: мужчина собирал информацию для иностранной разведки, враждебной России. Срок содержания под стражей продлён до декабря 2026 года.
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