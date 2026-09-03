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Аргументы и Факты

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Не менее 37 человек погибли при попытке хищения нефти в Нигерии

Не менее 37 человек погибли при попытке хищения нефти в Нигерии

В Нигерии по меньшей мере 37 человек стали жертвами отравления токсичными газами во время попытки украсть нефть из трубопровода.

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