Японию посетили более 40 тысяч туристов из России

За первое полугодие 2024 года в Японии побывали более 41 тысячи российских туристов. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные JNTO, всего Японию в первом полугодии посетили почти 17,8 млн иностранных граждан.
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