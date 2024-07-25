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Японию посетили более 40 тысяч туристов из России

Японию посетили более 40 тысяч туристов из России

За первое полугодие 2024 года в Японии побывали более 41 тысячи российских туристов.     Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные JNTO, всего Японию в первом полугодии посетили почти 17,8 млн иностранных граждан.

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