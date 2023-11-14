США предупредили о последствиях перехвата оружия в Оманском заливе

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Вашингтон столкнется с последствиями, если продолжит перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будет переправлять его Киеву.
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