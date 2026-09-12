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Спасатели нашли тело 16-го альпиниста, попавшего под обвал в ущелье Безенги

Спасатели нашли тело 16-го альпиниста, попавшего под обвал в ущелье Безенги

В Кабардино-Балкарии 12 сентября было обнаружено тело еще одного альпиниста, пропавшего в результате схода снежно-ледового обвала в Безенгийском ущелье.

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